Atriz de Garota do Momento sofria bullying: 'Era citada como a mais feia'

Mariana Sena interpreta Glorinha em "Garota do Momento", novela da Globo. Em recente entrevista, ela relembrou momentos complicados de sua infância, envolvendo bullying.

O que aconteceu

Nascida em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, Mariana se descreve como "a cara do bullying". Ela contou, em entrevista ao Extra, que costumava sofrer com comentários de outras crianças, pois era tímida.