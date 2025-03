'Fui a mais chifruda do Brasil': Fontenelle dá conselhos a Biancardi

Antonia Fontenelle, 51, aconselhou Bianca Biancardi a "esquecer" polêmica envolvendo o noivo Neymar. A alegação ocorreu em live realizada ontem no YouTube. Neymar está sendo acusado de ter traído a influenciadora após pagar para uma garota manter relações sexuais com ele em uma festa.

O que aconteceu

Fontenelle disse que foi a mulher "mais chifruda do Brasil". "Eu sou a mulher mais chifruda do Brasil. Fui. De chifre eu entendo. Esquece essa bobagem. Vamos lá, analisar friamente. Você não é boba, isso você não é. Você sabe muito bem com quem você é casada. (...) Esquece isso."

A apresentadora disse que foi "chifrada" em despedida de solteiro. "Deixa eu te contar uma coisa, o pai do meu filho fez despedida de solteiro. Eu ajudei a organizar. Pegou uma van, encheu de meninas. Foi lá pra casa de Búzios. Dois dias lá, era festa que não acabava mais. Eu já estava grávida, obviamente. (...) Fizeram vaquinha. No caso do Neymar ele nem sente. Foi um dia de festa e eu falei para limparem a casa inteira porque eu estava indo. Eles deram um banho de eucalipto na casa que eu quase coloquei o menino para fora, que eu tava grávida (...). Foi a única vez que eu não me senti corna porque as outras vezes eu sabia pela imprensa ou que vieram me contar."