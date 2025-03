Anitta publica foto com Ronaldinho Gaúcho e fãs reagem: 'Rolê aleatório'

Anitta, 31, compartilhou um registro ao lado do ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho, 44. Em um compilado de fotos publicadas no Instagram, a cantora ainda posou com a amiga Lele Pons, 28, que está grávida.

O que aconteceu

Anitta compartilhou registros no Instagram. "Viciada em Viver", escreveu ela na legenda da foto.

Em uma das imagens está Ronaldinho Gaúcho, o que chamou atenção dos fãs. Conhecido por ser protagonista de "rolês aleatórios", os seguidores de Anitta se mostraram surpresos com a amizade. "Oxe, do nada o Ronaldinho", escreveu um. "Anitta e Ronaldinho, que rolê aleatório", disse outro fã. "O Ronaldinho está em todos os lugares", comentou um terceiro fã.