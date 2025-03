Cissa Guimarães se inspirou em juíza assassinada para papel em 'A Divisão'

O convite para a série veio antes do Sem Censura, programa que Cissa comanda na TV Brasil. Ela conta que se empolgou com a possibilidade de interpretar um personagem muito diferente dela, já que nos últimos anos era convidada para papéis semelhantes.

A juíza Margareth, ela é uma mulher extremamente rígida, extremamente séria. Tem uma vocação absurda com o trabalho dela, coisa com a qual eu me identifico, mas ela é de uma seriedade, de um outro ramo da vida, do litígio, do crime.

Cissa Guimarães

Para interpretar o papel, a apresentadora estudou muito e "enxugou" toda sua personalidade. "O trabalho do ator é muito grande. Você se transmuta em outra pessoa. E eu que sou uma pessoa 'Ahh, alegre!', diminuí tudo. Enxuguei toda a Cissa. [...] Fiz o dever de casa pra caramba. Quando eu via qualquer corte, [pensava]: 'Não sou eu!'. Então, estou muito ansiosa."

Curiosamente, Silvio Guindane, que vive o delegado Mendonça, frequentou a casa de Cissa na adolescência. Ele é amigo de um dos filhos da atriz, João Velho. "A Cissa me criou mesmo, porque eu morava longe, então eu dormia na casa dela quando saía do ensaio. Eu comia para caralh*", brinca o ator.

Roberta Rodrigues, que interpreta a delegada Karen, diz que havia desistido de atuar antes de "A Divisão". "Eu já estava determinada a não atuar mais. Quando eu cheguei no Vigário Geral para a primeira cena, tinha um monte de criança, e eu não entendi porque aquelas crianças estavam ali. De repente, veio uma menina, me abraçou e disse: 'Quero ser igual a você, tia'. Ali, eu entendi qual era a mensagem", disse, elogiando os projetos audiovisuais de José Junior, do Afroreggae.