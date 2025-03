Roger, do Ultraje a Rigor, desabafa sobre Mingau: 'Não há muito progresso'

Roger Moreira, o vocalista do Ultraje a Rigor, falou sobre o estado de saúde do colega Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau. Ele está em recuperação depois de ter sido baleado em setembro de 2023, e era baixista da banda.

O que aconteceu

Em entrevista ao podcast RedCast, Roger falou sobre Mingau. O músico precisou ficar mais de um ano hospitalizado depois de ter sido baleado, e após o período ficou em reabilitação. No entanto, em fevereiro deste ano, voltou para o hospital, sem uma previsão de alta.