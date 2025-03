Choro de Gracy, revolta dos gêmeos e mais: a madrugada de festa no BBB 25

Gracyanne chora no quarto Nordeste

Um dos principais assuntos da casa após a volta de Renata, Gracyanne chorou em conversa com Daniele e Vinícius no Quarto Nordeste. "Tem a questão do Diego, que eu fiquei muito triste de ter magoado ele. A Renata falou, né, sobre roubar comida. E eu falei para ela: 'Eu sei que você está falando pra mim, eu não estou querendo me justificar'."

A sister relembrou o passado com perrengues. Gracyanne já havia contado na casa que passou fome. "Me levou a lembrar de coisas que eu passei, que eu achei que nunca mais eu ia reviver, e aqui eu não consigo controlar. E eu falei para ela: 'Renata, não é sobre comer. É sobre pensar na insegurança de não ter'. Porque eu nunca conversei com ninguém e eu achava que ia conseguir esconder isso para o resto da minha vida. Porque, quando eu passei fome, eu pegava comida no lixo, e não queria que ninguém soubesse. Não queria que a minha mãe soubesse que eu passei por isso. Só que eu não consegui controlar."

Daniele a consolou. "Gra, meu amor, olha pra mim. De verdade, você não tem que ter vergonha."

Renata critica gêmeos

Desconfiada de alguma crítica feita pelos irmãos, Renata analisou a situação e apontou falta de maturidade. "Gente, vamos lá... Os meninos têm dificuldade. Primeiro, eles não têm maturidade para entender determinadas coisas. Não estamos brigando, estamos esclarecendo fatos. Estou dizendo para ele que eu sei o que ele fez, sei o que ele falou de mim. Eu não estou dormindo no ponto, porém ainda somos aliados e jogamos juntos. Precisamos jogar juntos, mas não estou sonhando, estou vendo."