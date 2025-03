Renata critica comportamento dos gêmeos no BBB: 'Não tem maturidade'

Na madrugada deste sábado (15), durante a festa do BBB 25, Renata fez comentários sobre os gêmeos João Pedro e João Gabriel em uma conversa com Eva e Maike. A declaração ocorreu minutos depois de os irmãos terem criticado as sisters em outra mesa, sem que elas soubessem.

O que aconteceu

Desconfiada de alguma crítica feita pelos irmãos, Renata analisou a situação e apontou falta de maturidade. "Gente, vamos lá... Os meninos têm dificuldade. Primeiro, eles não têm maturidade para entender determinadas coisas. Não estamos brigando, estamos esclarecendo fatos. Estou dizendo para ele que eu sei o que ele fez, sei o que ele falou de mim. Eu não estou dormindo no ponto, porém ainda somos aliados e jogamos juntos. Precisamos jogar juntos, mas não estou sonhando, estou vendo."