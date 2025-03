Quem é quem em 'Vale Tudo'? Conheça personagens da nova novela da Globo

Família Roitman

Odete Almeida Roitman (Débora Bloch): Mãe de Heleninha (Paolla Oliveira) e Afonso, e irmã de Celina (Malu Galli). Ficou viúva cedo, assumindo os negócios do Grupo Roitman, que incluem a empresa de aviação TCA, e multiplicando sua fortuna em pouco tempo. De origem humilde, ascendeu econômica e socialmente e compensa sua falta de nobreza sendo esnobe. Faz questão de odiar tudo que é popular e nutre um desprezo pelo Brasil, que julga um país subdesenvolvido. Se alia a quem precisar para deixar os problemas dos filhos o mais longe possível dela. Vai encontrar em Maria de Fátima uma aliada a seu serviço, que lhe será muito útil nos planos que tem para os filhos.

Afonso Almeida Roitman (Humberto Carrão): Filho de Odete Roitman e irmão de Heleninha. Rico, esportista, inteligente. Apesar de achar que está traçando os rumos de sua vida, Afonso acaba seguindo exatamente o roteiro que a mãe deseja para ele. Contraria Odete quando insiste em assumir as decisões da TCA no Brasil e não no exterior. Diferente dela, nunca abusa do poder que o dinheiro e sua família podem lhe dar. Começa um relacionamento com Solange Duprat (Alice Wegmann), mas acaba envolvido com Maria de Fátima, que contará com o apoio de Odete para separar o casal.

Helena Almeida Roitman, a Heleninha (Paolla Oliveira): Filha de Odete Roitman e irmã de Afonso. É mãe de Tiago (Pedro Waddington), fruto do seu antigo casamento com Marco Aurélio Catanhede (Alexandre Nero), com quem tem uma relação cheia de conflitos. Artista plástica bem-sucedida, Heleninha passou a fazer uso do álcool como catalizador social, o que se tornou um vício. Quando bebe, a artista de elite, tímida, se transforma em uma mulher que fala alto e com escárnio, desafiando qualquer estrutura de poder, inclusive sua mãe.

Tiago Almeida Roitman Catanhede (Pedro Waddington): Filho único de Marco Aurélio e Heleninha Roitman. É um jovem inteligente, que foi criado como um príncipe em uma casa onde sobrava dinheiro e faltava amor. Sensível, que escuta música clássica e sonha em ser maestro. No embate entre Heleninha e Marco Aurélio, ele está sempre do lado da mãe e não se identifica nem um pouco com os valores e hábitos do pai, que vê como carrasco. Inseguro e romântico, procura "a pessoa certa".

Celina Aguiar Junqueira (Malu Galli): Irmã de Odete Roitman. Do alto da sua mansão, Celina vive uma vida tranquila e dedica o tempo que tem de sobra ao cuidado dos jardins da casa e a trabalhos sociais. Viúva e sem filhos, coube a ela criar os sobrinhos Afonso, Heleninha e o filho mais velho de Odete, morto tragicamente num acidente de carro, uma vez que a irmã nunca teve tempo nem paciência para a maternidade. Amorosa e permissiva com os sobrinhos, faz todas as vontades deles para compensar a ausência dos pais em suas vidas e conta com a primorosa ajuda de Eugênio (Luis Salem), mordomo da família, que está sempre pronto para servir e cuidar dos seus patrões.