Preta Gil fala pela primeira vez após alta hospitalar: 'Estou bem'

Ela continuou. "Quando eu estiver com a sonda, eu tenho que tomar esse cuidado porque, enfim, uma bactéria pode translocar para a corrente sanguínea, foi o que aconteceu comigo. Mas independente da sonda, eu tenho, né? (...) Essas questões urinárias, de infecções ali no trato urinário, enfim, é um assunto que ficou delicado para mim, eu vou ter sempre que tomar cuidado e prestar atenção, mas não é algo que dependa de mim, assim, é o corpo que fala por si só. Mas eu estou bem".

A cantora disse estar bem e ter sido bem cuidada em Salvador. "Eu fui muito bem tratada aqui em Salvador e tive alta ontem e estou me arrumando para ir ao show do meu pai. Eu estou bem, estou me sentindo bem. Vou ao show do meu pai hoje, a estreia da turnê Tempo Rei, que eu fiquei em Salvador para isso, né?".