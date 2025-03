Trá! Pabllo Vittar ensina 'truque' para Bobby Brown ficar 100% brasileira

Pabllo Vittar, 31, ensinou 'truque' para Bobby Brown, 21, ficar 100% brasileira em evento da Netflix no Brasil.

O que aconteceu

Durante evento da Netflix, a cantora ensinou a atriz a bater leque igual os brasileiros. "Gente, eu tô aqui com a minha nova amiga Millie, e eu vou ensina-la a abrir um leque igual às gatonas brasileiras."

No vídeo (veja abaixo, é o segundo post do carrossel), Millie aprende o truque e fica animada pela nova habilidade. "Agora eu me sinto brasileira. Sou brasileira"