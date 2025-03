'Mentira contada 3x vira verdade': Anamara esclarece se pegou Bial

A ex-BBB Anamara, 40, voltou a comentar os rumores de que já teve um romance com o jornalista Pedro Bial, que era apresentador do reality quando ela foi uma das participantes.

Anamara desmentiu o envolvimento amoroso após a história voltar a ser assunto no BBB 25. Eu sempre desmenti essa história de que eu tinha ficado com o Bial. Eu falei no mesmo momento, ali, ao vivo que era uma fanfic, que era uma coisa que o pessoal falava depois do BBB, mas aí o pessoal foi lá e cortou".

A ex-BBB contou que Bial sempre teve carinho por ela. "Quando eu estava no Big Brother, o Bial tinha um carinho muito grande por mim e quando eu saí do programa, ele me deu um selinho, que foi aquele impacto e eu sempre desmenti essa história. É uma fanfic gente, não aconteceu"