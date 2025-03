Marlene Mattos processa campeão de reality show por calote de R$ 500 mil

A contrapartida seria a divisão em 50% de todos os valores que ele viesse a conquistar, de maneira direta ou indireta, por meio de sua participação no reality. Como ele esteve no jogo do começo ao fim, foi inserido em ações de merchandising e ainda se consagrou campeão, ele deveria, segundo o contrato, repassar metade de tudo para a conta bancária de Marlene. Mas não foi o que aconteceu.

O processo foi aberto em setembro de 2024, e Marlene pediu tutela de urgência para que a Justiça atravessasse o pagamento que a Record faria a Kaio com a segunda parcela do prêmio que conquistou no programa. A empresária alegou que ele já havia falhado no cumprimento de suas obrigações quando a emissora lhe transferiu a primeira prestação.

A segunda parcela vencerá no final do mês de setembro e, para garantir seu recebimento, os autores notificaram extrajudicialmente o réu para que pague o valor acordado no contrato em questão, bem como a Record, trazendo ao seu conhecimento os termos do contrato, requerendo que esta suspenda o segundo e último pagamento ao réu, até que se dirima a controvérsia, como forma de assegurar que o réu não dilapide todo o valor recebido e fique em dívida eterna com os autores. Resta, assim, evidente o perigo de dano ao resultado útil do processo, uma vez que o réu já tomou para si a totalidade da primeira parcela recebida, quando deveria ter pago aos autores a porcentagem acordada na cláusula 6ª do contrato de parceria.

Advogados de Marlene Mattos

Bronca do juiz

O problema é que a empresária e sua equipe jurídica não especificaram logo em sua primeira petição o valor do calote aplicado por Kaio Perroni. A juíza Ana Carolina Miranda de Oliveira, que atua na Comarca de Guarulhos do Tribunal de Justiça de São Paulo, avaliou rapidamente o caso e pediu para que Marlene especificasse nos autos a quantia que ela pretendia receber.