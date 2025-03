Luciana Gimenez atualiza estado de saúde após cirurgia de urgência

Luciana Gimenez, 5, atualizou estado de saúde neste sábado (15) após cirurgia de urgência.

O que aconteceu

A apresentadora mostrou, no Instagram, a sessão de fisioterapia após cirurgia de correção de hérnia de disco cervical. "Na real, só queria estar no after".

Nos vídeos, Luciana demonstrou estar bem depois do procedimento de emergência.