Irene Ravache explica por que não fez procedimentos no rosto: 'Eu encaro'

Irene Ravache, 80, contou no Sem Censura (TV Brasil) que não realizou procedimentos estéticos em seu rosto.

O que aconteceu

A atriz contou que já mexeu em outras partes do corpo. "Levantei os seios, fiz orelhas. Menina, se desse uma ventania, eu saía voando. Nossa, eu e Dumbo! As orelhas eram assim. Eu falei: 'não, não pode ser isso. Vamos botar a orelha no lugar'. E o meu pescoço estava muito ruim, então foi aqui embaixo. Mas eu não quis mexer no rosto, não".