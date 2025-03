Quem é quem na disputa pela herança bilionária de Gugu Liberato

Os três são filhos do apresentador com Rose Miriam. João Augusto, 23, e as gêmeas Marina e Sofia, 21, são herdeiros legítimos de acordo com o testamento deixado por Gugu, com direito a 75% da herança, ou seja, R$ 1,050 bilhão. Dentro desta parcela destinada aos jovens, cada filho recebeu 25% da fortuna, o equivalente a R$ 350 milhões.

Rose Miriam

Rose Miriam entrou na Justiça para provar união com Gugu, mas desistiu do processo em 2024 Imagem: Manuela Scarpa e Marcos Ribas/Brazil News

Rose não foi incluída no testamento e entrou na Justiça para que a relação com Gugu fosse reconhecida como união estável. João Augusto defendia que o testamento do pai fosse seguido. Já as gêmeas apoiaram a mãe.

No entanto, em agosto de 2024, Rose desistiu do processo. "Comecei a me perguntar: 'Deus, qual o sentido disso tudo?' Provar que fui companheira? Não preciso provar isso para ninguém. Quis por um ponto final [no processo judicial] para que meus filhos pudessem dar início à vida na divisão do patrimônio que o Gugu deixou com tanto carinho. Foi a melhor coisa que fiz", disse Rose à época em entrevista ao Fantástico, da TV Globo.

Depois da suspensão do processo, João, Marina e Sofia depositaram parte de sua herança em um fundo de investimento. Ele gera um rendimento mensal transferido diretamente para uma conta de Rose.