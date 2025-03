Gracyanne reúne elenco do BBB 25, chora e pede desculpas por pegar comida

O fato da gente ter pouca coisa me leva pra um lugar achei que nunca mais iria visitar. Coisas que nunca compartilhei com ninguém. De quando eu passei fome, de quando tinha que comer do lixo. Gracyanne Barbosa

Ela continuou. "Aqui dentro, mesmo sabendo que estava sendo filmada, eu sabia que todo mundo ia saber. Na minha cabeça, eu ia precisar de novo e ia ter que comer do lixo. Peço desculpas pra todo mundo. Sei que é errado. Mas eu não queria compartilhar isso porque não queria que minha mãe soubesse."

A sister foi abraçada por todo o elenco e recebeu palavras de apoio.

