Gracyanne lamenta conflitos com Diego no BBB: 'Poderia ter questionado ele'

Após o final da nona Prova do Anjo do BBB 25 (Globo), onde foi vetada por Diego Hypolito, Gracyanne conversou com Maike sobre o brother.

O que aconteceu

Gracyanne explicou para o brother quais as dúvidas que teve com Diego. "Uma pessoa que fala que estava fazendo um personagem, eu fiquei muito na dúvida. Falei pra ele. Eu fiquei na dúvida. A primeira frase que ele disse aqui era que mentia. Eu levei na brincadeira. Mas depois ele ficou: 'ah eu tinha dicas de ex-reality' e 'só a partir do show da Ivete passei a ser eu mesmo'."