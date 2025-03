Flávia Alessandra sobre vida de solteira: 'Namorava muitos ao mesmo tempo'

Giulia, então, ponderou que não eram namorados, mas ficantes, e Flávia discordou. "Mas eu ficava [só] com aquela pessoa [naquela cidade]... Era diferente, porque não tinha telefone, então não tinha a obrigação de estar no celular, era tudo no presencial. Então quando eu estava no Rio, tinha namorado no Rio, tinha o namorado de Arraial, tinham várias famílias".

Flávia Alessandra se casou pela primeira vez aos 17 anos com o pai de Giulia, o diretor Marcos Paulo, morto em 2012. Atualmente, ela é casada há 19 anos com Otaviano Costa, com que tem uma filha, Olívia, 13.