É aberta mesmo? Esposa explica relação com Stênio Garcia

Depois da cena viralizar, Marilene resolveu explicar como, de fato, a relação com Stênio funciona. Ela revelou que o podcast foi gravado há quase um ano, em abril de 2024. Ela disse que a resposta do ator foi uma brincadeira. Segundo Marilene, o marido é "muito sexual".

Ele, aliás, que me abriu o olhar para esse tipo de relação. E isso não me mudou como parceira sexual, mas como ser humano. Isso é muito mais amplo do que a relação homem e mulher

Marilene sobre Stênio Garcia

Ela explicou que a relação dos dois é aberta, mas "até a página dois". Ela se descreve como uma pessoa demissexual, e que não consegue nem ao menos beijar na boca sem ter uma conexão."Sou assim. Podia ficar com muitos garotos. Beijei muito pouco, mas quando me interessava por alguém era por sentimento".

Por conta disso, ela ficou oito anos sem beijar ninguém antes de conhecer o ator.

Essa coisa de ter uma relação mais aberta, aprendi com ele. Ou não ficava com ele. Por ter sido sempre traída, eu era muito ciumenta. Mas ser ciumenta e casar com ator não combina

Marilene sobre Stênio Garcia