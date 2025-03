DJ da festa de Neymar comenta sobre boatos de traição: 'Falta de respeito'

É uma total falta de respeito criar histórias sem provas, jogando acusações sem medir as consequências. Estamos falando da vida pessoal e profissional de uma pessoa, e esse tipo de exposição pode causar danos irreparáveis

DJ Miury, que tocou em festa de Neymar

Neymar tem sido alvo de polêmicas desde sexta-feira (14). Ele teria dado uma festa particular no interior de São Paulo. Seu helicóptero foi visto no local, mas a assessoria do atleta negou que ele tenha participado do evento.

Em entrevista ao "Focalizando", uma modelo chamada Any Awuada, falou sobre detalhes da festa. Segundo ela, ela recebeu R$ 20 mil para ter relações sexuais com Neymar e seus amigos.