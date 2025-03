Depois de João Pedro e Gracyanne, Guilherme também cai no choro no BBB 25

Foi quando, comovido com o relato de Gracyanne, Guilherme começou a chorar em plena cozinha. Ele tapou o rosto com os braços, enquanto João Pedro, 22, e a própria Joselma se aproximaram para consolá-lo.

Mais tarde, o pernambucano procurou a ex de Belo no quarto, deu-lhe um abraço e elogiou a força dela. "Você disse à minha sogra que ela é uma mulher muito forte, por [conta de] tudo o que passou. Então também se coloque nesse lugar, porque você [também] é essa mulher forte. Não é à toa que chegou a lugares a que tanta gente gostaria de ter chegado."

