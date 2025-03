Consultora de etiqueta dá 'bronca' em Marina Ruy Barbosa e toma invertida

Cíntia escreveu, na legenda do vídeo: "Pare de pegar nas pessoas. É inoportuno, deselegante e enfadonho". Ela ainda colocou a música "Pega no Bumbum", do É o Tchan, como trilha sonora do vídeo.

Marina não deixou barato, e respondeu: "Obrigada pelo toque. Ops, toque não pode né Cintia? Da próxima vez consulto antes como devo tratar meus amigos".