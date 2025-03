Como Stênio Garcia: conheça outros casais que também têm relação aberta

Fernanda Nobre e o diretor José Roberto Jardim revelaram em agosto de 2022 que mudaram a dinâmica do casamento. Para a atriz, foi a melhor coisa. "Estamos em busca de uma vida sem hipocrisia", afirmou a artista em entrevista à Glamour.

Fred Nicácio no desfile Isaac Silva no Ocupação Nove de Julho Imagem: Eduardo Martins/AgNews

Fred Nicácio comentou com Domitila e Key Alves, durante o BBB 23, sobre o relacionamento aberto com Fábio Gelonese. À época, ele confirmou que os dois são livres para ficarem com a mesma pessoa mais de uma vez.

Aline Wirley e Igor Rickli em Prêmio da Música Brasileira Imagem: André Horta / Brazil News

Igor Rickli e Aline Wirley se casaram em 2015 e, desde então, mantêm uma relação aberta. Ambos têm relações românticas ou sexuais com outras pessoas, sem que isso seja considerado uma traição ou infidelidade.