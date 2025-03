Aline recebe novo Castigo do Monstro no BBB 25

João Gabriel justificou a escolha de Aline nas desavenças que já tiveram dentro da competição. "O embate mais direito que tenho aqui com ela. Eu não poderia escolher outra pessoa", alegou ele, no momento da decisão.

O irmão de João Pedro, 22, venceu na tarde de hoje o desafio do Anjo. Ele foi o primeiro a chegar ao fim do tabuleiro de jornada em que consistia a prova, após quase uma hora de competição.

