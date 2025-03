Cachorro de Gene Hackman morreu por desidratação e desnutrição, diz exame

Betsy Arakawa morreu cerca de uma semana antes de Gene Hackman, mas o ator pode não ter percebido a morte da esposa devido ao seu quadro avançado de Alzheimer. A informação foi compartilhada nesta sexta-feira (7) pelo gabinete do xerife do condado de Santa Fé, no estado do Novo México.

Legista responsável pelo caso apontou que, no momento, a investigação acredita que Hackman "não soubesse" que sua esposa estava morta há cerca de uma semana. A investigação conduzida pelas autoridades norte-americanas determinou que Arakawa estava morta há vários dias quando o ator também veio a óbito. Os dois foram encontrados sem vida na casa em que moravam, em Santa Fé, em 28 de fevereiro.

Hackman tinha "evidências de Alzheimer avançado", explicou a doutora Heather Jarrell, do Escritório de Investigação Médica do Novo México. A informação de que o ator sofria com a doença de Alzheimer já havia sido divulgada anteriormente pela imprensa, mas um porta-voz da família do artista negou veementemente.

Médica acredita que Hackman pode ter morrido em decorrência de uma doença cardiovascular que não foi especificada. À imprensa, a legista disse não ser possível determinar com precisão se ele conseguiu sobreviver sozinho após a morte da esposa, mas seu organismo não apresentava indícios de desidratação, embora não tinha sido encontrado alimentos em seu estômago.