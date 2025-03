Tretas, confrontos, alertas: Tudo o que Renata falou após voltar ao BBB 25

Renata contou para os participantes que o Brasil venceu seu primeiro Oscar. "O Brasil ganhou um Oscar com aquele filme, 'Ainda Estou Aqui'. Ganhou Oscar de Melhor Filme Internacional", avisou.

Vitória vibrou com a notícia: "A Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar há muitos anos atrás, e não ganhou. E este ano foi a segunda vez, depois de anos, que o Brasil foi indicado. (...) O Brasil ter ganhado, é tipo... Gente, isso dá oportunidade para o mercado crescer, para ter mais dinheiro para fazer filme, para a cultura do Brasil... É uma importância muito grande pra gente. É muito bizarro. Gente, a Fernanda Torres foi buscar o prêmio da mãe!".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas