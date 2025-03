BBB 25: Diego Hypolito se espanta ao descobrir idade da mãe dos gêmeos

Gracyanne Barbosa, 42, elogiou a beleza da mãe deles e comentou que ela tem sua mesma idade. "É uma gata! Você não viu a foto, quando eles mostraram? A mãe deles é muito bonita", observou ela para Diego. "Ela tem minha idade. Ou seja, é muito nova! [risos] Eu podia ser mãe deles!"

Foi somente aí que Diego se deu conta de que tem idade para ser pai dos 'Joãos' - o atleta é 16 anos mais velho que a dupla. "Eu tenho idade para ser pai de vocês!", concluiu de repente o atleta. "Quantos anos você tem?", indagou João Gabriel. "Eu tenho 38", esclareceu o irmão de Daniele Hypolito, 40.

