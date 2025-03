Aline faz confissão sobre sister no BBB: 'Sentia que a gente ia se bicar'

Aline fez uma revelação parra Vitória Strada sobre seus atritos com Renata no início da manhã de hoje no BBB 25 (Globo), momentos antes de dormirem após a festa.

O que aconteceu

Aline confessou que já imaginava que entraria em conflitos com Renata. As duas tretaram após a volta da sister da Vitrine do Seu Fifi. "Eu já sentia, sim, que em algum momento eu e Renata, a gente ia se bicar. E não é só pela personalidade forte, porque eu tenho muitos amigos que têm a personalidade muito forte. Só que, para mim, transparência é fundamental".