Stênio Garcia descobre que vive relação aberta e reage: 'Não estou sabendo'

"Sempre foi", responde rapidamente Marilene Saad. Stênio então retruca dizendo que não sabia: "Estou perdendo meu tempo. Não estou sabendo".

Marilene logo diz, indignada: "Não está sabendo como? (...) Ele está se fazendo de tonto agora. Se eu tenho atração por alguém, eu falo, e ele fala: 'Vai fundo! Se você conseguir'. Quando acontece dele ter, eu falo: 'Vai fundo'".

Ela então dá um exemplo fora do Brasil — mas diz que ocorre também aqui: "Chega uma hora da relação, ainda mais depois de tantos anos, que você sublima algumas certas coisas. (...) Você vira para o parceiro, quer ver aquela pessoa feliz, está todo mundo envelhecendo. A gente sabe da finitude da vida, então, se eu estou casada com ele, você ou você, ou com uma mulher, não importa quem, não posso proibir aquela pessoa de viver alguma coisa. Então, tem que ser falado. O combinado não sai caro".

Stênio chega a fazer comentário após um dos entrevistadores dizer que "ninguém é dono": "Casal amarrado come?". Na sequência, ele diz rindo: "Eu não tô sabendo disso, não. Tô perdendo meu tempo?", pergunta novamente fazendo todos rirem. Assista: