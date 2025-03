Repórter da Globo recorda bariátrica aos 18 anos: 'Me amar cada vez mais'

Luíza Zveiter, 42, recordou a cirurgia bariátrica que fez aos 18 anos de idade, quando pesava 136 kg.

A repórter da Globo afirmou que, para ela, o ganho com a saúde vale mais que o estético quando se trata de sua forma atual. "Comparado ao meu corpo anterior, realmente é um corpaço. Mas não é um corpo que eu nua seja um corpaço. É um corpaço no sentido que me leva para todos os lugares, que tem saúde. Mas é um corpo que ao mesmo tempo tem muita flacidez, cicatrizes, estrias... É um corpo que faz eu todo dia ir para a academia me cuidar, me amar cada vez mais", filosofou ela, por meio de um vídeo divulgado em seu Instagram.

Luíza acrescentou estar orgulhosa do quanto se superou do momento da cirurgia até aqui. "Eu tenho muito orgulho de mim. Eu me acho f*da, a palavra é essa. Onde eu cheguei, o que eu conquistei... quando eu olho meu braço, meu ombro, minha bunda, eu falo 'realmente eu tenho um corpaço', comparada a mim mesma, à Luiza de 136kg."