Renata está imune e no VIP após dinâmica da 'Vitrine do Seu Fifi'

Renata retorna para a casa do BBB 25 hoje. A sister, que estava na Vitrine do Seu Fifi em um shopping no Rio de Janeiro, volta com uma grande vantagem: imunidade e vaga garantida no VIP da semana.

O que aconteceu?

Antes de sair do espaço de vidro, Renata recebeu uma urna e seguiu as instruções do Big Boss. "Atenção, Renata: pegue a urna na despensa e fique em frente à televisão. Pegue uma ficha e mostre para a câmera!", anunciou a produção.