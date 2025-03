BBB: Renata alerta Maike sobre percepção do público em relação aos gêmeos

No início da tarde desta sexta-feira (14), Renata e Maike tiveram uma conversa reservada sobre a percepção do público em relação aos gêmeos do BBB 25. A sister compartilhou com o aliado o que descobriu durante a dinâmica da Vitrine do Seu Fifi, que trouxe informações externas para os confinados.

O que houve

Renata demonstrou preocupação com o comportamento dos gêmeos. "Os meninos, acredito que pela imaturidade da idade, têm falas muito problemáticas. Não comentei com eles porque eu não quero que isso gere preocupações e conflitos no grupo", explicou.