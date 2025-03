Renata e Aline discutem após retorno de sister para casa: 'Surucucu voltou'

Com a tensão da briga aumentando, Renata ainda garantiu que agiria no mesmo nível da rival. "Você vai gritar comigo e eu não vou mais baixar a voz pra você, nem vou baixar a cabeça pra você! Você me respeite", disparou.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas