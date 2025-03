Renata confronta gêmeos, mas pede que se unam até a final: 'Somos um time'

Confuso, o salva-vidas de rodeio questionou o motivo daquela pergunta. "Quando eu tive um poder nas mãos, eu protegi o Gabriel. (...) Apareceu vocês falando mal de mim, dizendo que eu sou interesseira", afirmou Renata.

Primeiro, eu não conquistei nada na minha vida porque alguém me deu alguma coisa. Eu conquistei por mim. Eu tô dando o sangue em todas as provas pra que eu fique em algum lugar de vantagem aqui nesse programa. (...) Apareceu você dizendo que eu era interesseira, que eu me aproximei do João Pedro por causa da liderança dele, pra estar no VIP dele. Eu não quero estar no VIP de ninguém. Se me colocou...

João Gabriel questionou se ele tinha dito exatamente com as mesmas palavras. Renata explicou que lhe mostraram vídeos, mas que ela não conseguia ouvir o que foi dito.

O brother reforçou que ele não deve ter falado dessa forma e ainda acusou a sister de fazer uma tempestade em um copo d'agua. "Não é uma tempestade, João. Estou falando para que a gente se alinhe".

Mesmo dizendo que não contaria nada para os participantes, Renata abriu boa parte do que descobriu para todos seus aliados. "Eu não estou falando isso para a gente brigar, mas para saber se a gente vai se proteger até o fim... porque se não, os Anos 50 vai botar a gente no Paredão até o final", justificou.

No entanto, ao ficar sozinha com Eva e Vilma, a bailarina revelou que os gêmeos estão queimados fora da casa. Renata afirmou que elas deveriam continuar jogando com os irmãos para somar votos.