Poker, bebida e dinheiro: modelo expõe detalhes de festa e sexo com Neymar

A modelo Any Awuada, que afirma ter recebido R$ 20 mil para manter relações sexuais com Neymar e amigos dele, contou detalhes de como foi a festinha, realizada em uma chácara no interior de São Paulo, na última segunda-feira (10). O helicóptero do atleta foi visto no local, mas a assessoria negou que ele tenha participado do evento.

O que aconteceu

Any explicou que foram contratadas pelo menos 20 garotas para entreter Neymar e dez amigos do atacante do Santos. Modelo, no entanto, afirmou que as meninas "não sabiam" quem havia contratado os serviços e só souberam se tratar do jogador quando chegaram no local.

Modelo contou que todas as meninas tiveram seus celulares recolhidos. "Nós não sabíamos quem era. A gente partiu de um ponto em São Paulo, pegaram os celulares de todo mundo, quando a gente chegou lá que a gente ficou sabendo de quem se tratava", contou em entrevista ao programa Fofocalizando (SBT), na tarde de hoje.