Personagem querida é diagnosticada com câncer em 'História de Amor'

Mais adiante, Marta descobre que tem câncer de mama a partir de um autoexame. A pauta, importante e delicada, foi abordada de forma tocante pela atriz e chamou a atenção do público na época da exibição original, entre 1995 e 1996.

Foi um trabalho diferente de tudo que havia feito até então. A cena do autoexame, por exemplo, é de suma importância na história. É o momento da conscientização da personagem, que se vê diante de seu drama pessoal e que mexe com todo o núcleo. E, na vida real, foi igualmente emocionante. Mulheres de idades diferentes sempre me abordavam agradecendo a realidade mostrada Bia Nunnes, 66, à Globo

Ricardo Petraglia e Bia Nunnes em 'História de Amor' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Marta é amparada por Sinval (Ricardo Petraglia), e pela filha, Ritinha (Ingrid Fridman). A partir do diagnóstico de sua personagem, a atriz conta que se aprofundou no assunto para impor fidelidade à atuação.

Fui a muitas instituições e me reuni com grupos que, na época, eram praticamente pioneiros na divulgação desse mal que atinge mulheres e homens. É tão bom quando a criação é também instrumento de informação e auxílio aos espectadores Bia Nunnes

No final de "História de Amor", Marta ganha festa surpresa após uma fase do tratamento. Ainda lutando contra o câncer, ela deixa o hospital e é recepcionada por familiares e amigos.