Novo homem? Raimundo surge com novo visual em 'Garota do Momento'

No capítulo desta sexta-feira (14) de "Garota do Momento" (Globo), Alfredo ajuda Raimundo a mudar seu visual. O dono da agência de publicidade está em um novo momento da vida ao engatar uma relação com Marlene (Ana Flávia Cavalcanti).

Nesse mesmo dia, ao ser pressionado por Beto, Raimundo demite Bia da agência.