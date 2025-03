'Não é lugar agradável': Matheus Nachtergaele sobre gravar em favela de SP

Matheus Nachtergaele usou mesma técnica do filme para interpretar personagem na série 'Cidade de Deus' Imagem: Renato Nascimento

Desta forma, o artista conseguiu resgatar os trejeitos e a forma de falar apenas observando seus companheiros de cena. "É claro que eu li o roteiro, tive menos tempo de preparação, eu revi o filme, vi aquele sotaque do Cenoura e grudei na minha galerinha de agora", conta.

Mudanças do personagem

Como é natural de se esperar após 20 anos, Sandro Cenoura apresentará muitas mudanças na série. Mais maduro e mais experiente, o traficante exercerá um papel fundamental, não apenas para a paz na comunidade, mas também para a vida dos moradores.