Millie Bobby Brown lança filme no Brasil e fala sobre 'ser referência'

A Splash, Millie destacou a importância de ser uma referência positiva para jovens mulheres, reconhecendo a responsabilidade que vem com sua plataforma e influência.

Eu vivo a minha vida e tento tomar boas decisões. Tenho um bom suporte, mas entendo a plataforma que tenho e o impacto que tenho sobre as pessoas. Isso é uma mudança pequena na vida de uma garota ou mulher. Entendo a responsabilidade e o peso disso, mas levo na esportiva e sigo em frente, pois é importante ter referências por aí.

Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown apresenta o novo filme "The Electric State" ao lado dos diretores Anthony e Joe Russo, no Anhembi, em São Paulo Imagem: Van Campos/AgNews

O evento de lançamento contou com a presença de fãs e convidados especiais. Em uma ação inusitada, a Netflix promoveu uma festa que misturou o universo futurista do filme com a energia do Carnaval brasileiro, incluindo um trio elétrico chamado "Trio Electric State".

Sobre o filme

"The Electric State" é baseado na graphic novel homônima do sueco Simon Stålenhag. Ambientado em uma versão alternativa dos anos 1990, o filme acompanha Michelle (Millie Bobby Brown), uma adolescente que atravessa o oeste dos Estados Unidos em busca de seu irmão mais novo. Durante a jornada, ela é acompanhada por um robô inspirado em um desenho animado e um contrabandista com seu fiel escudeiro.