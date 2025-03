Mãe de Gugu Liberato é internada com suspeita de AVC

Maria do Céu Liberato, 95, mãe do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), foi internada na quinta-feira (13) na unidade de Alphaville do Hospital Israelita Albert Einstein, na região metropolitana de São Paulo.

O que aconteceu

Internação ocorreu após suspeita de AVC (acidente vascular cerebral). A informação foi confirmada a Splash pela assessoria de imprensa da família.