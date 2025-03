Luciana Gimenez passa por cirurgia de emergência: 'Correção de hérnia'

Luciana também deixou recado escrito para os seguidores: "Passando aqui rapidinho para tranquilizar vocês! Essa semana precisei passar por um procedimento cirúrgico de emergência mas está tudo certo e já estou me recuperando direitinho. Nessas horas sabemos o quanto somos amados, prestigiados e queridos. Estou recebendo muito carinho nesse momento!".

Ela brincou que talvez tenha curtido demais no Carnaval: "Acho que curti tanto o carnaval que agora tive que correr atrás do prejuízo, né? Mas faz parte! Quem me acompanha sabe que eu sou uma pessoa muito mais do 'after' do que do hospital, mas tem horas que precisamos olhar para nós mesmos e receber o tratamento devido!".

Por fim, a apresentadora afirmou que logo volta e agradeceu o carinho: "Estou na mão de uma ótima equipe médica! O importante é que logo mais estou de volta e cheia de energia! Vamos que vamos! Obrigada pelo carinho de sempre! Vejo vocês no próximo after".

Não é nada muito grave, mas está doendo bastante. disse Luciana Gimenez nos Stories um dia antes da cirurgia