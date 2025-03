Lucas Rangel desabafa sobre invasão de fãs em quarto de avó em hospital

A minha avó dormindo, dos remédios que toma, elas gritando meu nome, pedindo foto, meu pai chorando e elas não se tocaram. Lucas Rangel sobre invasão de fãs

O influenciador desabafou e confessou que ficou revoltado. "Fiquei muito triste por que eu falei assim: o que acontece com o ser humano? Será que fica tanto num ambiente desse que não entende mais o sentimento que está acontecendo ali? Então eu saí muito revoltado, muito chateado".

Não se faz isso, você não entra num quarto com uma pessoa doente e invade o espaço de uma família que tá chateada, que tá triste, gritando e pedindo foto. Esse nível de invasão eu nunca tinha visto na vida, eu me sinto muito invadido, muito violado. Lucas Rangel em desabafo no Instagram

Lucas ainda ressaltou que teria aceitado conversar com as fãs se elas tivessem aguardado no corredor. "Fica aqui meu aviso e pedido pela empatia dos profissionais, pelos paciente e famílias nesses ambientes".