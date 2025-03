Luana Piovani comenta nova polêmica de Neymar: 'Cava a própria cova'

Luana Piovani, 48, alfinetou Neymar, 33, após o nome do jogador ser envolvido em uma nova polêmica.

O que aconteceu

Luana compartilhou notícias sobre o atleta supostamente ter participado de uma festa com mulheres e comentou o assunto sem citar o nome do jogador. "Vocês estão me atentando para fazer stories respondendo as coisas. Quero responder a vocês dizendo que eu não preciso responder nada, a pessoa se afunda sozinha. Vocês não conhecem essa lei?"

A apresentadora disse que nem sempre o dinheiro está atrelado à inteligência. "As pessoas que são extremamente ignorantes, burras do ponto de vista emocional e pessoal, porque tem muita gente 'zilionária' que acha que inteligência é ficar cada vez mais rico. Eu acho que é viver cada vez melhor."