Gracyanne comenta possível indicação de brother: 'Não entendo, acho ruim'

Segundo Grcyanne, o voto seria por uma questão de prioridade para Guilherme. "'Você é a próxima'. Ele deixou claro que vai votar em mim", disse. "Mas é jogo, nao vou deixar de gostar dele".

O que me dói é porque eu gosto do Gui (?) mas entendo que ele não quer virar alvo de ninguém. 'Entendo' não, acho ruim Gracyanne Barbosa

Daniele, por sua vez, disse que o brother ainda pode mudar de voto. "Acho que a gente pode se surpreender ate domingo", disse.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas