Gracy nega ter falado mal de Diego: 'Espero que você assista minhas falas'

Diego: "Eu, de maneira alguma, independente do que aconteceu, quero que você se sinta sozinha aqui, porque o seu grupo não está aqui...".

Gracyanne: "Eu já estava me sentindo. Isso aí é inevitável. Eu não vou ficar sentando com um grupo que eu não sei se estão conversando [sobre jogo]. Mas isso não é um problema, não é uma coisa que eu já não tenha passado na vida. Quando a Thamiris saiu, eu falei: 'Óbvio que estou sozinha'. Até porque se você está sentado com um grupo, as pessoas acham que você está no grupo ou ouvindo a conversa. Não tem como eu não ficar sozinha. Eu vejo que tem um grupo aqui e outro ali, eu vou para academia, para dentro do quarto".

