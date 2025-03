Gene Hackman tinha deixado fortuna para esposa e excluiu filhos da herança

Um processo legal deve decidir para onde a herança de Hackman deve ir, já que Betsy morreu antes do marido. Uma cláusula no testamento da pianista diz que se os dois morressem em um intervalo menor que 90 dias, as mortes tinham que ser consideradas simultâneas.

Isso pode levar a uma reviravolta na divisão de bens do ator. O testamento de Betsy pede que todas posses sejam doadas para instituições de caridade.

Já as posses de Gene devem ser disputadas pelos filhos na justiça dos EUA. Os familiares do ator não se pronunciaram a respeito até o momento. Contudo, conforme o TMZ, o advogado californiano especializado em heranças André M. Katzenstein já teria sido contratado pelo filho mais velho de Hankman, Christopher.