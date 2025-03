Garota do Momento hoje (14): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (14) em "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Beatriz é apoiada por sua família e amigos. Sérgio afirma a Alfredo que Beatriz precisa de um advogado. Topete vê Eugênia com Reginaldo e se incomoda. Glorinha convida Beatriz para trabalhar em seu salão. Pressionado por Beto, Raimundo demite Bia da agência. Ronaldo beija Bia. Zélia e Basílio planejam acabar com a Juliano e a Perfumaria Carioca. As clientes de Glorinha deixam o salão ao ver Beatriz chegar. Alfredo ajuda Raimundo a mudar seu visual. Vera reúne o Conselho de Mulheres Negras para ajudar Beatriz.