Filha de Flávia Alessandra diz ser hetero, mas admite 'bode de homem'

Giulia Costa, 24, afirmou que, ao contrário do que muitos acreditam, ela é uma mulher heterossexual, mas admitiu estar com "bode" de homens.

O que aconteceu

Costa disse ser uma pessoa que gosta de namorar, mas que atualmente está em uma "fase com muito bode de homem hetero". "Infelizmente, ao contrário do que pensam, sim, eu sou hetero", completou a jovem durante episódio do videocast Pé no Sofá Pod, que ela comanda ao lado da mãe, Flávia Alessandra, 50.

Flávia então questionou a filha porque "infelizmente", e Giulia explicou que para a internet ela é lésbica e citou a fake news de um romance entre ela e Bia Bonemer, filha de William Bonner e Fátima Bernardes. "Porque na internet eu sou do vale... Me colocaram namorando Bia [Bonemer]... As pessoas acham, mas tudo bem, não desminto, porque não é como se estivessem falando uma coisa ruim de mim, então deixo acharem".