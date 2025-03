Festa do Neymar: Any se chama Nayara, é acompanhante e vendia perfume falso

Ela já foi alvo da Polícia Civil de São Paulo por suspeita de vender perfumes importados falsificados. Pelo menos 12 pessoas registram ocorrência contra Nayara, segundo reportagem do Domingo Espetacular (RecordTV), em abril de 2024.

Na época, a Polícia Civil de São Paulo realizou busca e apreensão na casa da mãe de Nayara, em Biritiba Mirim, no interior do estado. Na ocasião, foram encontrados frascos de perfumes lacrados, sem o registro da Anvisa. Análises da polícia apontaram que alguns produtos tinham concentrações inadequadas de metanol, o que pode ser prejudicial à saúde.

Nayara negou irregularidades. Ao Domingo Espetacular, ela disse que vendida perfumes originais e genéricos, mas todos legalizados. Ela não foi presa pelo caso. A Splash a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso ainda é investigado pelo 31º DP (Vila Carrão). "A autoridade policial analisa laudos periciais e demais diligências estão em andamento para o esclarecimento dos fatos", disse a SSP-SP.

Festa com Neymar

Any explicou que foram contratadas pelo menos 20 garotas para entreter Neymar e dez amigos do atacante do Santos. Ela, no entanto, afirmou que as meninas "não sabiam" quem havia contratado os serviços e só souberam se tratar do jogador quando chegaram no local.

A jovem contou que todas as meninas tiveram seus celulares recolhidos. "Nós não sabíamos quem era. A gente partiu de um ponto em São Paulo, pegaram os celulares de todo mundo, quando a gente chegou lá que a gente ficou sabendo de quem se tratava", contou em entrevista ao programa Fofocalizando (SBT), na tarde de hoje.