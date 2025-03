Fernanda Torres vê defesa de mestrado do filho e surpreende estudantes

Fernanda Torres, 59, assistiu à defesa de mestrado do filho mais velho, Joaquim (25), e surpreendeu estudantes nesta sexta-feira (14).

O que aconteceu

A atriz marcou presença na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), no campus Maracanã. Ela foi assistir a defesa de mestrado do filho formado em filosofia.

A presença de Fernanda causou alvoroço entre os estudantes que tietaram a vencedora do Oscar 2025.